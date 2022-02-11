Столтенберг сообщил о долгосрочных планах усиления восточного фланга НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о планах альянса продолжать укреплять восточный фланг.
"Мы продолжаем усиливать восточный фланг кораблями, самолетами, войсками. В случае необходимости мы готовы быстро провести дальнейшее усиление", - сказал генсек в пятницу.
"Мы также оцениваем возможность более длительного присутствия сил на восточном фланге НАТО. Речь идет о боевых группах в Румынии, а также на юго-востоке альянса", - добавил Столтенберг.
По его словам, эта тема будет детальнее обсуждаться на следующей неделе на встрече министров обороны стран НАТО, окончательное решение будет принято в течение весны.
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