Столтенберг сообщил о долгосрочных планах усиления восточного фланга НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о планах альянса продолжать укреплять восточный фланг.

"Мы продолжаем усиливать восточный фланг кораблями, самолетами, войсками. В случае необходимости мы готовы быстро провести дальнейшее усиление", - сказал генсек в пятницу.

"Мы также оцениваем возможность более длительного присутствия сил на восточном фланге НАТО. Речь идет о боевых группах в Румынии, а также на юго-востоке альянса", - добавил Столтенберг.

По его словам, эта тема будет детальнее обсуждаться на следующей неделе на встрече министров обороны стран НАТО, окончательное решение будет принято в течение весны.