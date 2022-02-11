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СНГ 11.02.2022 17:05

Около 30 наблюдателей из стран ЕС пожелали приехать на референдум в Белоруссии - глава Администрации президента

Приехать для работы во время конституционного референдума в Белоруссии изъявили желание около 30 наблюдателей из стран Евросоюза, сообщил глава Администрации президента Белоруссии Игорь Сергеенко.

"В качестве международных наблюдателей на референдум приглашены представители от СНГ и ШОС. Уже аккредитованы 77 международных наблюдателей, прорабатывается вопрос приглашения еще порядка 30 наблюдателей из стран Европейского союза, которые изъявили желание приехать", - сообщил Сергеенко на семинаре-совещании в Могилеве в пятницу. Его слова приводит госагентство БелТА.

Как сообщалось, во время Всебелорусского народного собрания президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в течение 2021 года будет подготовлен проект новой Конституции республики.

В середине марта Лукашенко подписал указ №105 о Конституционной комиссии. Документ принят для реализации положений резолюции ВНС. Созданной комиссии поручено разработать предложения по изменению основного закона страны и обеспечить их всенародное обсуждение.

Первое заседание Конституционной комиссии состоялось 31 марта. В состав комиссии вошли 36 человек во главе с председателем Конституционного суда заслуженным юристом Белоруссии Петром Миклашевичем.

Проект обновленной Конституции был опубликован 27 декабря. Референдум по изменениям Конституции назначен на 27 февраля. Принятое на референдуме решение вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.

Белорусская оппозиция разработала свой проект новой Конституции, согласно которому страна станет парламентской республикой.

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