США прислали в Украину еще 90 тонн боеприпасов

В рамках военно-технической помощи со стороны США на Украину доставлены еще 90 тонн боеприпасов, сообщил министр обороны республики Алексей Резников. "Сегодня поступило еще 90 тонн боеприпасов от США для Вооруженных сил Украины. Общий вес военной помощи от США сейчас достигает 1300 тонн!" - написал он в фейсбуке в пятницу.

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