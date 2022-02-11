Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9349 RUR   0.0226 GBR   2.2996 TRY   0.1258

Цена на нефть

10.02 $/bbl +/- WTI 89.88 +0.22 Brent 91.41 -0.14

Погода в Баку

  ночь день

Туризм 11.02.2022 22:12

Тунис отменяет ПЦР-тестирование для привитых туристов и карантин для невакцинированных

Власти Туниса с 15 февраля упрощают правила въезда для всех иностранных туристов: вакцинированным отменят требование о ПЦР-тесте до вылета, а непривитым путешественникам не нужно соблюдать карантин по прибытии, сообщает портал Sky News Arabia.

"На основании рекомендаций Научного комитета Туниса по поводу эпидемиологической ситуации в стране было принято решение с 15 февраля разрешить привитым иностранным туристам старше 18 лет посещать республику без ПЦР-теста при условии предъявления сертификата вакцинации от коронавируса с QR-кодом", - пишет издание.

Тунис признает все российские вакцины от коронавируса.

Как отмечает портал, непривитым туристам по прибытии в Тунис не нужно будет соблюдать пятидневный карантин. Для въезда потребуется справка с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 48 часов до вылета, либо экспресс-тест, сделанный за 24 часа.

"Согласно рекомендациям, лица старше 6 лет будут подвергаться выборочному экспресс-тестированию в аэропортах Туниса. Если тест будет положительным, то путешественника направят на пятидневный карантин в забронированный отель", - пишет Sky News Arabia.

Как сообщает портал, власти Туниса также объявили об отмене комендантского часа, который действовал с 10 вечера до 5 утра. Между тем, правительство по-прежнему запрещает проводить массовые собрания, требует соблюдать масочный режим и социальное дистанцирование.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]