В Баку обсужден ход строительства ж/д Баку-Ялама

Председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" ("АЖД") Джавид Гурбанов в пятницу провел встречу с первым заместителем генерального директора ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) Сергеем Павловым.
"Гурбанов рассказал о широкомасштабных строительных работах, проводимых на освобожденных территориях Азербайджана, и дал подробную информацию о новых железнодорожных линиях", - сообщает пресс-служба "АЖД".
В ходе встречи отметил, что строительство новых железнодорожных путей в Азербайджане открывает новые возможности для сотрудничества между АЖД и РЖД в сфере транспорта и логистики, и для расширения деятельности транспортных коридоров, проходящих через территорию страны.
"Стороны также обсудили вопросы электрификации железной дороги Баку-Дербент в рамках международного транспортного коридора Север-Юг, финансирования работ по переводу ж/д Баку-Ялама с постоянного тока на переменный и сроки завершения работ на этой дороге. В этом контексте стороны договорились о синхронизации работ, обмену информацией о текущем ходе работ и о принятых технологических решениях", - говорится в сообщении.
В ходе встречи Павлов высокооценил работу, проделанную АЖД, и отметил, что сотрудничество в сфере грузоперевозок впредь будет расширяться, а возможности для привлечения новых грузов будут еще больше увеличиваться.
Железная дорога до Яламы является частью транспортного коридора "Север-Юг". С учетом ожиданий перевозки по данному коридору больших объемов грузов правительство Азербайджана приняло решение осуществить реконструкцию железных дорог Баку-Ялама и Баку-Астара (граница с Ираном).
Транспортный коридор "Север-Юг" призван соединить Северную Европу с Юго-Восточной Азией, в том числе объединить железные дороги Азербайджана, Ирана и России. На первом этапе по коридору планируется транспортировать 5 млн тонн грузов в год, в дальнейшем - более 10 млн тонн.
Протяженность железной дороги Баку (Баладжары)-Ялама составляет 348 км. Финансирование проекта осуществляется за счет кредитов от Всемирного банка и Французского агентства развития, а также средств госбюджета Азербайджана.
Б.Рустамбеков
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