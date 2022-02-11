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СНГ 11.02.2022 18:30

В Киеве не драматизируют призыв Байдена к гражданам США покинуть Украину

Ничего нового нет в заявлении президента США Джозефа Байдена с призывом к гражданам США покинуть Украину, оно не свидетельствует о каком-то радикальном изменении ситуации, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Ничего нового в этом заявлении нет. Мы знаем позицию Соединенных Штатов, которые уже делали такие заявления, они начали с эвакуации членов семей и сотрудников посольства. Потому это заявление не свидетельствует о каком-то радикальном изменении ситуации", - сказал Кулеба на пресс-конференции в Харькове в пятницу.

Президент США Джо Байден ранее призвал всех американцев, которые остаются на Украине, покинуть страну. "Американские граждане должны уехать сейчас", - сказал Байден в интервью NBC News.

Он отметил, что США в ситуации вокруг Украины "имеют дело не с террористической организацией, а с одной из крупнейших армий в мире". "Это совсем другая ситуация, и все может быстро перевернуться с ног на голову", - заявил Байден.

Ранее госдепартамент опубликовал рекомендацию своим гражданам, находящимся на Украине, немедленно уехать. "Гражданам США не следует ездить на Украину. Тем, кто находится на Украине, следует уехать сейчас, используя коммерческие или иные доступные для частных лиц варианты транспортировки", - следовало из сообщения госдепартамента.

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