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Дальнее зарубежье 11.02.2022 18:03

Приезжающим в Великобританию больше не нужно делать тесты на COVID-19 при наличии вакцинации

В Великобритании с пятницы отменяют требование на тестирование на коронавирус для всех путешественников, привитых от COVID-19, а также карантин для не прошедших вакцинацию от COVID-19, передает агентство Associated Press (AP).

По данным AP, теперь перед отъездом в Великобританию жители и гости страны, которые получили как минимум две дозы вакцины от коронавируса, должны лишь заполнить специальную анкету.

"Хорошие новости для семей, предприятий и сектора путешествий - мы ослабляем правила на передвижение в условиях COVID-19, что сделает поездки проще и дешевле", - прокомментировал в твиттере нововведение премьер Великобритании Борис Джонсон.

"Благодаря миллионам, кто прошел вакцинацию и сделал бустер, сейчас наши границы - одни из самых открытых, и наше общество - одно из самых открытых в Европе", - подчеркнул он.

Министр транспорта Великобритании Грант Шаппс также заявил о готовности страны к возобновлению свободного передвижения через границу.

"Сейчас границы Великобритании - одни из наиболее свободных в мире, таким образом, страна сигнализирует - мы открыты для бизнеса", - приводит AP слова Шаппса.

Агентство отмечает, что тем, кто не прошел вакцинацию от COVID-19, все еще нужно будет проходить тестирование на коронавирус до и по прибытии в Великобританию. Однако при этом им больше не нужно соблюдать режим самоизоляции до получения отрицательного результат исследования.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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