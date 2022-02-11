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СНГ 11.02.2022 19:02

Минобороны Узбекистан опровергло сообщения о планах покупки беспилотников в США

В министерстве обороны Узбекистана в пятницу опровергли сообщения зарубежных СМИ о планах покупки американских разведывательных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

По данным представителя оборонного ведомства, узбекские специалисты признают, что американских производители являются одними из лидеров по производству беспилотных летательных аппаратов и проявляют к ним определенный интерес.

"Однако о приобретении БПЛА типа Puma-RQ 20 на сегодняшний день речи не идет", - сказал представитель Минобороны.

Ранее СМИ со ссылкой на Пентагон сообщили, что Узбекистан закупит у американской компании AeroVironment около 40 легких разведывательных беспилотников Puma. Работы по контракту стоимостью $8,54 млн планируется завершить к ноябрю этого года.

В то же время в середине январе сообщалось, что научно-производственный центр беспилотных авиационных комплексов при госкомитете по оборонной промышленности Узбекистана освоил собственное производство БПЛА "Лочин" ("Сокол"). Согласно представленным данным, впервые созданный в Центральной Азии БПЛА полностью отвечает международным техническим требованиям и стандартам. На первом этапе освоен выпуск двух видов - самолетного типа и кавадрокоптер. Технические характеристики приборов и мощности не раскрывались.

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