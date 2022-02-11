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11.02.2022 17:09

ВТБ (Азербайджан) снижает ставку по ипотеке с господдержкой до 6,99%

Банк ВТБ (Азербайджан) снижает на 1,01 п.п. ипотечную ставку в рамках программы государственной поддержки. Заемщики смогут оформить кредит по линии Государственного ипотечного и кредитно-гарантийного Фонда (АИКГФ) со сниженной процентной ставкой 6,99% годовых.

Ставка по ипотеке, оформленной в рамках акции, сохраняется на весь срок договора. Максимальная сумма кредита составляет 150000 манатов, доступный срок – от 3 до 25 лет. Первоначальный взнос должен составлять не менее 15% от стоимости недвижимости при покупке объекта на первичном рынке, и не менее 20% — при приобретении вторичного жилья. Предложение продлится до 31 марта 2022 года.

Директор департамента развития розничного бизнеса ВТБ (Азербайджан) Евгений Бородин отметил: «Спрос на жилищное кредитование продолжает расти. По итогам прошлого года ипотечный портфель ВТБ (Азербайджан) вырос на 31%, до 30,6 млн манатов. Для нас как социально ответственного банка важно поддерживать доступность ипотеки. Снижение ставки до 6,99% позволит клиентам решить жилищный вопрос с минимальными издержками».

Для ряда категорий клиентов (члены семьи национальные герои, вынужденные переселенцы или лица, приравненные к ним, лица, работающие на государственной службе не менее 3-х лет, имеющие докторскую или кандидатскую ученую степень, особые заслуги в спорте) также доступен льготный ипотечный кредит по государственной линии. Процентная ставка по нему составляет 4%, а первоначальный взнос — минимум 15%. Максимальная сумма кредита насчитывает 100 000 манатов, срок — до 30 лет. Каждая семья имеет право воспользоваться льготным ипотечным кредитом только один раз.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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