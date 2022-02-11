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Дальнее зарубежье 11.02.2022 20:41

ЕС продолжит поиск дипломатического решения кризисных ситуаций в отношениях с РФ - представитель Борреля

Евросоюз продолжает дипломатические усилия и диалог с Россией после коллективного ответа ЕС о гарантиях безопасности министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову, подписанного главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем, заявил его пресс-секретарь Петер Стано.

"Конечно, мы продолжаем. Мы надеемся, что министр Лавров прочитает и изучит письмо и попытается понять содержание этого письма. Наши усилия продолжаются, чтобы найти решение цивилизованным образом, потому что мы находимся в Европе в 2022 году, и это единственный путь, который мы можем избрать", - сказал официальный представитель Борреля в пятницу на брифинге в Брюсселе.

"Мы будем продолжать, потому что мы решительно настроены придерживаться наших обязательств в дипломатической области, чтобы найти решение, которое послужит на пользу безопасности в Европе и всех стран континента", - добавил Стано.

Журналисты интересовались обстоятельствами подготовки письменного ответа главе МИД России, в том числе в связи с заявлением Лаврова, что в случае коллективного ответа ЕС "разговор у нас не получится".

Пресс-секретарь повторил сказанное им накануне, что Брюссель не будет раскрывать содержимое послания ЕС, отметив при этом, что ответ Лаврову был подготовлен "на основании решения, принятого единогласно всеми государствами-членами союза".

"Двадцать семь государств-членов Европейского союза решили, что ответят единым образом письмом, написанным и подписанным высоким представителем Европейского союза по иностранным делам. Европейский союз имеет свою собственную внешнюю политику. И эта политика основывается на единогласии. (...) Если вы действительно заинтересованы в деэскалации и диалоге, вы уделите внимание содержанию, а не форме", - продолжил представитель Борреля.

Он также пояснил, что двусторонние дипломатические контакты государств-членов с Россией - это "часть общих европейских усилий". Каждый визит, каждые переговоры, каждый телефонный звонок руководителя одной из стран ЕС передает один и тот же сигнал: призыв к деэскалации и поиску решения через диалог. Международные позиции ЕС доводятся через представителей государств-членов. И это касается всех форматов, в которые вовлечены страны ЕС.

По словам Стано, главное в письме высокого представителя ЕС - готовность Евросоюза продолжать диалог с Россией по укреплению безопасности в Европе. "Мы готовы продолжать этот диалог в интересах деэскалации и политического поиска решения для всех кризисов, всех проблем на столе переговоров", - объяснил пресс-секретарь Борреля.

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