Yelo Bank предлагает кредиты за счет Фондов от 5%

Yelo Bank всегда поддерживал прогресс и финансирование предпринимательства, особенно сельского хозяйства, предоставляя широкие возможности для развития реального сектора. Так, в рамках сотрудничества с Фондами, Банк предлагает бизнес-кредиты от 5% годовых.
Бизнес-кредит в размере до 10 миллионов манатов на срок до 60 месяцев и всего под 5% годовых можно получить за счет Фонда развития предпринимательства, с которым Yelo Bank ведет сотрудничество в данном направлении. Предприниматели, обращающиеся за кредитом, имеют льготный период до 24 месяцев.
Yelo Bank также предлагает льготные аграрные кредиты физическим и юридическим лицам, занимающимся предпринимательской деятельностью в регионах в сотрудничестве с Аграрным Агентством Кредитования и Развития (АКИА) при Министерстве сельского хозяйства Азербайджанской Республики.
По соглашению о сотрудничестве кредиты, предлагаемые Yelo Bank за счет агентства, будут предоставляться по ставке всего 7% годовых для поддержки развития аграрного сектора и предпринимательства. Максимальная сумма кредита составляет 200 000 манатов, а срок – 60 месяцев. Кроме того, заемщики могут воспользоваться льготным периодом до 12 месяцев.
Подробнее: https://www.yelo.az/ru/business/loans/
Кредитование бизнеса является одним из приоритетов для Yelo Bank. Как и в прошлом году, в 2022 году Банк продолжит работу по развитию предпринимательства в стране.
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