AZANS получил международные коды и частоты для аэронавигационного обеспечения аэропорта Зангилана

Управление воздушным движением «Азераэронавигация» (AZANS) при ЗАО «AZAL» внедряет аэронавигационное оборудование в аэропорту Зангилана, говорится в сообщении «AZAL».
«AZANS получил важные международные коды и частоты для радиотехнических систем аэронавигационного обеспечения строящегося Зангиланского международного аэропорта. Данные коды и радиочастоты необходимы для обеспечения диспетчерского обслуживания воздушного движения, трансляции авиационной метеорологической информации, ввода в эксплуатацию системы связи, навигации, радиолокации и других систем. Они обеспечивают интеграцию навигационного оборудования в международную систему, и соответственно безопасность и регулярность выполнения международных полетов», - говорится в сообщении.
Полученные AZANS коды и частоты утверждены системой SAFIRE, обеспечивающей организацию международной координации присвоения авиационных частот, и системой MICA, осуществляющей распределение радиолокационных кодов. Также они внесены в их глобальную электронную базу данных.
Обе системы находятся под управлением Европейской организации по безопасности воздушной навигации - EUROCONTROL. Процедура присвоения кодов и частот проходит согласование со всеми вовлеченными странами.
«В очень короткие сроки строящийся международный аэропорт в Зангилане превратится в крупный транспортный авиаузел, который сыграет значительную роль в развитии экономики не только страны, но и всего региона. В рамках намеченной цели сегодня проводится широкомасштабная работа по внедрению аэронавигационного оборудования в аэропорту в соответствии с установленными стандартами ИКАО», - сказал президент AZAL Джахангир Аскеров, слова которого приводятся в пресс-релизе.
Ранее генеральный директор ООО «AzVirt», занимающегося строительством аэропорта, Камиль Алиев сообщил, что ввод в эксплуатацию аэропорта в Зангилане запланирован на 2022 год, гавань сможет принимать воздушные суда всех типов, в том числе тяжелые грузовые самолеты.
Город Зангилан (Восточно-Зангезурский экономический район) был освобожден от армянской оккупации 20 октября 2020 года.
Согласно планам властей Азербайджана Зангиланский район будет важным транспортно-логистическим центром страны, через территорию которого будет проходить Зангезурский транспортный коридор.
Как сообщалось ранее, власти Азербайджана на освобожденных от армянской оккупации территориях страны планируют построить 3 международных аэропорта. Первый из них – в городе Физули – уже построен и введен в эксплуатацию осенью 2021 года. Еще один аэропорт будет построен в Лачинском районе (на границе с Арменией).
Н.Аббасова
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