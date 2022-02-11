Бакметрополитен направит около 2,4 млн манатов на закупку запчастей для автомобилей и спецтехники

ЗАО «Бакинский метрополитен» направит около 2,4 млн манатов на закупку запасных частей для легковых и грузовых автомобилей, спецтехники и хозяйственных поездов.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным сайта www.etender.gov.az, соответствующий контракт Бакметрополитен подписал с ООО «Araz Motors».
Стоимость договора - 2 млн 398 тыс. 709 манат.
Метрополитен в Баку действует с 1967 года. Метрополитен в Баку действует с 1967 года. В настоящее время Бакинский метрополитен состоит из трех линий (зеленой, красной и фиолетовой) и 26-и действующих станций. Годовой объем пассажироперевозок в Бакметрополитене превышает 200 млн человек.
Б.Рустамбеков
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