Бакметрополитен направит около 2,4 млн манатов на закупку запчастей для автомобилей и спецтехники

ЗАО «Бакинский метрополитен» направит около 2,4 млн манатов на закупку запасных частей для легковых и грузовых автомобилей, спецтехники и хозяйственных поездов.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным сайта www.etender.gov.az, соответствующий контракт Бакметрополитен подписал с ООО «Araz Motors».

Стоимость договора - 2 млн 398 тыс. 709 манат.

Метрополитен в Баку действует с 1967 года. Метрополитен в Баку действует с 1967 года. В настоящее время Бакинский метрополитен состоит из трех линий (зеленой, красной и фиолетовой) и 26-и действующих станций. Годовой объем пассажироперевозок в Бакметрополитене превышает 200 млн человек.

Б.Рустамбеков