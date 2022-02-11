Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9349 RUR   0.0226 GBR   2.2996 TRY   0.1258

Цена на нефть

10.02 $/bbl +/- WTI 89.88 +0.22 Brent 91.41 -0.14

Погода в Баку

  ночь день

Транспорт и связь 11.02.2022 17:44

Бакметрополитен направит около 2,4 млн манатов на закупку запчастей для автомобилей и спецтехники

ЗАО «Бакинский метрополитен» направит около 2,4 млн манатов на закупку запасных частей для легковых и грузовых автомобилей, спецтехники и хозяйственных поездов.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным сайта www.etender.gov.az, соответствующий контракт Бакметрополитен подписал с ООО «Araz Motors».

Стоимость договора - 2 млн 398 тыс. 709 манат.

Метрополитен в Баку действует с 1967 года. Метрополитен в Баку действует с 1967 года. В настоящее время Бакинский метрополитен состоит из трех линий (зеленой, красной и фиолетовой) и 26-и действующих станций. Годовой объем пассажироперевозок в Бакметрополитене превышает 200 млн человек.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: БАКМЕТРОПОЛИТЕН, СПЕЦТЕХНИКА, ЗАКУПКА

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]