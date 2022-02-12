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Дальнее зарубежье 12.02.2022 00:21

США планируют поставить Украине еще 90 тонн боеприпасов и систем "Джавелин" - посольство

США уже отправили на Украину 15 авиарейсов с боеприпасами и намерены поставить еще 90 тонн оборонной помощи для Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает посольство Соединенных Штатов на Украине.

"Пятнадцать рейсов - и будет еще больше. Еще примерно 90 тонн боеприпасов, систем Джавелин и оборонной помощи для ВСУ, принятой президентом США", - говорится в сообщении посольства в Twitter.

"Сейчас, как и всегда, мы поддерживаем Украину перед лицом российской агрессии", - отмечается в нем.

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Тэги: США, УКРАИНА, ВООРУЖЕНИЯ, ПОСТАВКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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