Румыния предоставит Молдавии безвозмездную помощь в 100 млн евро и поможет справиться с энергетическим кризисом, заявил премьер Румынии Николае Чукэ.
"Мы подписали соглашение о предоставлении 100 млн евро. Эти деньги будут направлены на реализацию инфраструктурных проектов, чтобы Молдавия стала ближе к стандартам Евросоюза", - сказал Чукэ в пятницу на совместной пресс-конференции с премьером Молдавии Натальей Гаврилицей после совместного заседания правительств двух стран в Кишиневе.
По его словам, Румыния продолжит поддержку европейского пути Молдавии, а также процесса реформ, которые реализует правительство. Он отметил "отличную динамику в двустороннем сотрудничестве и диалоге, которая на данный момент присутствует на всех уровнях".
"Румыния - основной торговый партнер Молдавии и один из крупнейших инвесторов. Товарооборот между странами в 2021 году достиг $2,4 млрд., что является рекордом", - сообщил Чукэ.
"Мы хотим развития этих позитивных тенденций, чтобы по максимуму использовать огромный потенциал двустороннего сотрудничества. В частности, за счет последовательных румынских инвестиций в Молдавии. Для этого необходимы осознанные усилия для улучшения деловой и инвестиционной среды в Молдове", - сказал он.
В свою очередь Гаврилица выразила благодарность за помощь в 100 млн евро от Румынии, которые, по ее словам, "принесут развитие в регионы Молдавии, позволят открыть рабочие места, трансформируются в инфраструктуру, которая сделает жизнь граждан лучше".
Также она отметила подписанный правительствами Меморандум о сотрудничестве в сфере энергетической безопасности в контексте газового кризиса в Молдавии. "Румыния приходила на помощь в самые сложные моменты, которые переживала Молдавия в октябре прошлого года", - подчеркнула она.
Гаврилица выразила надежду, что молдавско-румынское партнерство убедит все политические силы Молдавии, "что граждане только выигрывают от взаимодействия с Румынией".
В пятницу правительства Молдавии и Румынии подписали ряд двусторонних соглашений. Это было пятое совместное заседание за последние годы, но впервые оно прошло в Кишиневе.
Согласно социологическим опросам, за объединение Молдавии с Румынией выступают от 20 до 25% граждан Молдавии и около 70% жителей Румынии. При этом, количество сторонников объединения растет в последнее время. По официальным данным, гражданство Румынии получили уже более 800 тыс. из трех миллионов граждан Молдавии, еще несколько сот тысяч ждут положительного решения по этому вопросу.
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