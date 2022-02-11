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Дальнее зарубежье 11.02.2022 19:05

Финляндия заключила с США соглашение о закупке 64 истребителей F-35

Директор Командования материально-технического обеспечения Сил обороны Финляндии Кари Ренко (Kari Renko) подписал в пятницу документы о закупке у США 64 истребителей F-35 Lockheed Martin.

Контракты на закупку включают поставку в Финляндию в 2025-2030 гг. многоцелевых истребителей F-35, двигателей и оборудования для технического обслуживания, запасных частей и запасного оборудования, учебного оборудования и услуг, сообщило министерство обороны Финляндии.

Соглашение предусматривает также техническое обслуживание и обучение личного состава.

В пятницу министр обороны Финляндии Антти Кайкконен (Antti Kaikkonen) также подписал соглашения о промышленном сотрудничестве с производителем истребителей F-35 Lockheed Martin и с производителем двигателей Pratt & Whitney.

Наиболее важными проектами промышленной кооперации являются крупномасштабное производство корпусов F-35 в Финляндии также для других пользователей, производство конструктивных элементов, а также испытания и обслуживание оборудования. Финляндии также будет предложен проект окончательной сборки двигателей для самолетов ВВС, отмечает министерство обороны.

По его данным, в этом году будут подписаны также контракты на закупку ракет Sidewinder и AMRAAM класса "воздух-воздух". Позже ожидается заключение соглашения о системах "воздух-земля" и "воздух-поверхность".

По данным СМИ, стоимость одного самолета F-35 составляет около 120 млн евро, вся сделка оценивается в 9,4 млрд евро. Это самая дорогая закупка оружия в истории страны.

Посол Финляндии в США Микко Хаутала (Mikko Hautala) заявил перед подписанием соглашения, что приобретение самолетов "это часть нашего долгосрочного планирования и не имеет ничего общего с текущей ситуацией как таковой".

В январе министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто (Pekka Haavisto) заявил, что Финляндия закупает военную технику, совместимую с НАТО, что позволит расширить сотрудничество с блоком.

В то же время он отметил, что в настоящее время Финляндия не планирует вступать в НАТО. "Финляндия не обсуждает с НАТО ни вступление в альянс, ни предстоящие планы по этому поводу", - сказал он.

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Тэги: ФИНЛЯНДИЯ, США, ИСТРЕБИТЕЛИ, ЗАКУПКА


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