Россельхознадзор с 14 февраля запрещает ввоз инкубационных яиц с 8 предприятий Турции, следует из документов ведомства.

Причем у шести предприятий Россельхознадзор аннулирует разрешения на ввоз в РФ этой продукции. Поставки с двух предприятий запрещены.

Как уточняет Россельхознадзор, это решение принято по результатам инспекции предприятий Турции по производству инкубационных яиц и суточных цыплят, проведенной с 20 по 24 декабря 2021 года.

Ограничения введены до устранения выявленных нарушений.