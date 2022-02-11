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АПК 11.02.2022 21:50

Россельхознадзор с 14 февраля запрещает ввоз инкубационных яиц с 8 предприятий Турции

Россельхознадзор с 14 февраля запрещает ввоз инкубационных яиц с 8 предприятий Турции, следует из документов ведомства.

Причем у шести предприятий Россельхознадзор аннулирует разрешения на ввоз в РФ этой продукции. Поставки с двух предприятий запрещены.

Как уточняет Россельхознадзор, это решение принято по результатам инспекции предприятий Турции по производству инкубационных яиц и суточных цыплят, проведенной с 20 по 24 декабря 2021 года.

Ограничения введены до устранения выявленных нарушений.

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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, ЯЙЦА, ЗАПРЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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