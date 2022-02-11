В канадской провинции Онтарио объявили ЧС из-за протестов дальнобойщиков в Оттаве и на границе с США

Власти канадской провинции Онтарио в пятницу ввели режим ЧС в связи с протестами дальнобойщиков в столице страны Оттаве и на границе с США, сообщает телеканал CBC.
Премьер провинции Даг Форд заявил, что созывает заседание кабинета министров Онтарио, чтобы "срочно принять постановления, которые четко прояснят, что блокировка и препятствование движению товаров, людей и оказанию услуг являются незаконными, и предусматривают наказания".
Он отметил, что демонстрантам грозят "суровые наказания" - до одного года лишения свободы, а штрафы могут достигать 100 тыс. канадских долларов.
Водители грузовиков, выступающие против мер канадских властей по COVID-19, четвертый день блокируют мост Амбассадор, который соединяет американский Детройт и канадский Уинсор в штате Онтарио. Этот мост является наиболее оживленным пограничным переходом, через него проходит 25% торговли США и Канады. Кроме того, ранее демонстранты перекрыли еще три пограничных перехода - в канадском Виндзоре (провинция Онтарио), в Котсе (провинция Альберта) напротив штата Монтана в США и в Эмерсоне (провинция Манитоба) напротив штата Северная Дакота.
В результате, как сообщалось ранее на этой неделе, автомобильным заводам в США и Канаде пришлось приостановить или сократить масштабы производства.
Протестующие, в том числе демонстранты, блокирующие центр канадской столицы Оттавы, выступают против коронавирусных ограничений, в частности, против закона, принятого 15 января, согласно которому все водители грузовиков, прибывающие в Канаду, обязаны быть вакцинированы. Они призывают правительство уйти в отставку несмотря на то, что большинство мер было введено местными властями, а не федеральными. При этом, отмечает NBC, большинство ограничений на уровне провинций уже отменили.
Тем не менее, премьер-министр Канады Джастин Трюдо отстаивает необходимость обязательной вакцинации. На данный момент вакцинированы от COVID-19 примерно 90% канадских водителей грузовиков.
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