Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9349 RUR   0.0226 GBR   2.2996 TRY   0.1258

Цена на нефть

10.02 $/bbl +/- WTI 89.88 +0.22 Brent 91.41 -0.14

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 11.02.2022 23:39

В канадской провинции Онтарио объявили ЧС из-за протестов дальнобойщиков в Оттаве и на границе с США

Власти канадской провинции Онтарио в пятницу ввели режим ЧС в связи с протестами дальнобойщиков в столице страны Оттаве и на границе с США, сообщает телеканал CBC.

Премьер провинции Даг Форд заявил, что созывает заседание кабинета министров Онтарио, чтобы "срочно принять постановления, которые четко прояснят, что блокировка и препятствование движению товаров, людей и оказанию услуг являются незаконными, и предусматривают наказания".

Он отметил, что демонстрантам грозят "суровые наказания" - до одного года лишения свободы, а штрафы могут достигать 100 тыс. канадских долларов.

Водители грузовиков, выступающие против мер канадских властей по COVID-19, четвертый день блокируют мост Амбассадор, который соединяет американский Детройт и канадский Уинсор в штате Онтарио. Этот мост является наиболее оживленным пограничным переходом, через него проходит 25% торговли США и Канады. Кроме того, ранее демонстранты перекрыли еще три пограничных перехода - в канадском Виндзоре (провинция Онтарио), в Котсе (провинция Альберта) напротив штата Монтана в США и в Эмерсоне (провинция Манитоба) напротив штата Северная Дакота.

В результате, как сообщалось ранее на этой неделе, автомобильным заводам в США и Канаде пришлось приостановить или сократить масштабы производства.

Протестующие, в том числе демонстранты, блокирующие центр канадской столицы Оттавы, выступают против коронавирусных ограничений, в частности, против закона, принятого 15 января, согласно которому все водители грузовиков, прибывающие в Канаду, обязаны быть вакцинированы. Они призывают правительство уйти в отставку несмотря на то, что большинство мер было введено местными властями, а не федеральными. При этом, отмечает NBC, большинство ограничений на уровне провинций уже отменили.

Тем не менее, премьер-министр Канады Джастин Трюдо отстаивает необходимость обязательной вакцинации. На данный момент вакцинированы от COVID-19 примерно 90% канадских водителей грузовиков.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: КАНАДА, ОНТАРИО, СТОЛИЦА, ЧС

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]