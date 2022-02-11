Восточное партнерство ещё живо - ЕС

"Восточное партнерство" ЕС не провалилось, оно соответствует уровню устремлений партнеров Европейского союза, заявил Петер Стано, официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.
"И на последнем саммите с партнерами 15 декабря (2021 года) все приглашенные главы государств смогли обнародовать очень-очень хорошее совместное заявление с акцентом на сотрудничество, продолжающее оставаться реальностью. "Восточное партнерство" вовсе не провал, оно вполне живо", - сказал пресс-секретарь в пятницу на брифинге в Брюсселе, в ответ на вопрос о состоянии этой программы ЕС.
Он оговорился, что отдельно существует случай Беларуси, пояснив, что речь не идет об официальных властях, но ЕС поддерживает контакты с населением. "У нас по-прежнему очень прочные связи с народом Белоруссии", - заверил Стано.
Говоря об Украине, он отметил, что отношения с ней Евросоюза не ограничиваются "Восточным партнерством". Это также соглашение об ассоциации, включая соглашение об углубленном торговом сотрудничестве.
"Как со стороны партнеров, так и Европейского союза, все согласны продолжать участвовать в этом партнерстве. Результаты декабрьской встречи отчетливо показывают, что мы не навязываем абсолютно ничего восточным партнерам. Это европейская политика, которую мы предлагаем партнерам из Восточной Европы в качестве ответа на их разные уровни устремлений. Эти уровни не одинаковые. Возможности разные в зависимости от страны. Но мы продвигаемся вперёд на основе пожеланий и уровня устремлений партнеров", - подытожил представитель Борреля.
В программе "Восточное партнерство" участвуют шесть постсоветских стран - Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Молдова и Украина.
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