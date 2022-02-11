Россия имеет возможности напасть на Украину, не дожидаясь конца Олимпиады -Белый дом

Советник американского президента по нацбезопаности Джейк Салливан в пятницу выступил с заявлением, что Россия, "если примет такое решение, имеет возможности напасть на Украину", "не дожидаясь завершения Олимпиады" в Пекине.
"Как мы говорили раньше, мы находимся в периоде времени, когда нападение на Украину может состояться. (...) Я не буду раскрывать наши разведданные, однако хочу ясно сказать: атака могла бы произойти во время Олимпиады, несмотря на спекуляции о том, что это будет возможно только после ее завершения", - сказал он на брифинге в Белом доме.
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