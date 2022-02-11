Белый дом призывает американцев покинуть Украину в течение 24-48 часов

Белый дом призывает находящихся на Украине американцев покинуть страну в течение ближайших 24-48 часов, заявил в пятницу на брифинге советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
"Мы продолжаем сокращать число наших сотрудников в посольстве в Киеве, и я хочу вновь повторить за президентом Байденом и госсекретарем Блинкеным: мы призываем всех американских граждан, которые остались на Украине, немедленно уезжать", - сказал он на брифинге в Белом доме.
"Всем американцам, оставшимся на Украине, следует уехать как можно скорее, в ближайшие 24-48 часов", - подчеркнул Салливан.
Он добавил, что Вашингтон не будет посылать военных на Украину для эвакуации граждан.
"Если вы остаетесь, вы берете на себя риск, причем без гарантий того, что у вас будет другая возможность уехать. Перспективы военной эвакуации в случае вторжения России нет", - сказал Салливан.
Восточное партнерство ещё живо - ЕС
Гасанов подчеркнул важность хранить военную и служебную тайну
Баку предлагает ЮНЕСКО направить в Армению миссию по расследованию фактов разрушения азербайджанского наследия – МИД Азербайджана
ЛУКОЙЛ скоро исчерпает свои резервные производственные мощности, увеличивает бурение - ВТБ Капитал
Россельхознадзор с 14 февраля запрещает ввоз инкубационных яиц с 8 предприятий Турции
Роснефть подтверждает прогноз по капзатратам в 1,2 трлн руб. на 2022г - ВТБ Капитал
Тунис отменяет ПЦР-тестирование для привитых туристов и карантин для невакцинированных
В Азербайджане второй день подряд спад новых случаев COVID-19
Пандемия COVID-19 не близится к завершению, возможно появление новых вариантов вируса - ВОЗ
Проект реконструкции водоснабжения Гянджи реализован на 42% - Алиев
Президент Азербайджана открыл ряд объектов в Гяндже
МЧС потратит около 1,6 млн манатов на строительства жилья для жителей аварийного дома в городе Гаджигабул
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Yelo Bank предлагает кредиты за счет Фондов от 5%
ВТБ (Азербайджан) снижает ставку по ипотеке с господдержкой до 6,99%
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров