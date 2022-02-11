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Дальнее зарубежье 11.02.2022 23:33

Белый дом призывает американцев покинуть Украину в течение 24-48 часов

Белый дом призывает находящихся на Украине американцев покинуть страну в течение ближайших 24-48 часов, заявил в пятницу на брифинге советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Мы продолжаем сокращать число наших сотрудников в посольстве в Киеве, и я хочу вновь повторить за президентом Байденом и госсекретарем Блинкеным: мы призываем всех американских граждан, которые остались на Украине, немедленно уезжать", - сказал он на брифинге в Белом доме.

"Всем американцам, оставшимся на Украине, следует уехать как можно скорее, в ближайшие 24-48 часов", - подчеркнул Салливан.

Он добавил, что Вашингтон не будет посылать военных на Украину для эвакуации граждан.

"Если вы остаетесь, вы берете на себя риск, причем без гарантий того, что у вас будет другая возможность уехать. Перспективы военной эвакуации в случае вторжения России нет", - сказал Салливан.

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Тэги: США, УКРАИНА, ГРАЖДАНЕ, ПРИЗЫВ


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