В МОК хотели бы, чтобы ситуация с фигуристкой Валиевой разрешилась как можно скорее

В Международном олимпийском комитете (МОК) выражают надежду на как можно более быстрое разрешение ситуации с российской фигуристкой Камилой Валиевой.

«Мы хотим, чтобы это завершилось как можно быстрее, а процесс проходил по правилам», - сообщил журналистам в четверг представитель МОК Марк Адамс.

Он пояснил, что МОК подал апелляцию по делу Валиевой в спортивный арбитраж поскольку в комитете «посчитали, что МОК должен участвовать», хотя не обязан по закону.

«Необходимо прояснить эту ситуацию - это позволит нам сосредоточиться на спорте, а не на потенциальных случаях нарушения антидопинговых правил», - сказал Адамс.

7 февраля на командном турнире по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине россияне заняли первое место. Однако церемония награждения была отложена без объяснения причин. В тот же день РУСАДА получило неблагоприятный результат анализа Валиевой и наложило на 15-летнюю спортсменку временное отстранение, которое было успешно оспорено.

В пятницу Международное агентство по тестированию (ITA) сообщило, что в пробе Валиевой, которая была у нее взята 25 декабря 2021 года, содержались следы запрещенного вещества.

Выездная панель CAS рассмотрит дело Валиевой до 15 февраля, когда начнется олимпийский турнир фигуристок в одиночном катании.