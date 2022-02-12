Союзники США по НАТО скептически восприняли заявления Байдена, назвавшего дату «российского вторжения» в Украину

Президент США Джо Байден в ходе видеоконференции с союзниками из Евросоюза и НАТО заявил, что по данным американской разведки Россия начнет военные действия против Украины 16 февраля, сообщило американское издание Politico со ссылкой на источники из числа официальных лиц.
Советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан также утверждал, что Россия начнет «вторжение» еще «во время Олимпийских игр», которые проходит в Пекине и закроются 20 февраля.
Агентство Bloomberg ссылаясь на «официальные лица, знакомые с ситуацией», но не названные по имени, утверждало, что «любые действия могут начаться уже во вторник», хотя «окончательные намерения России и неизвестны».
В то же время, как пишет Politico, «европейцы, однако, дали понять, что у них другая картина».
Так, пишет газета, представитель Великобритании заявил, что «у них другая интерпретация» разведданных относительно 16 февраля.
Она сообщила, что «два европейских дипломата высказали еще более скептические взгляды, причем один из них заявил, что они «все еще отказываются это покупать».
Издание пишет: «Вполне возможно, что разведданные, касающиеся 16 февраля, являются сырыми, а не общей оценкой Соединенных Штатов».
В опубликованном МИД РФ досье говорится: «Против Москвы ведется скоординированная информационная атака, нацеленная на подрыв и дискредитацию справедливых требований России относительно обеспечения гарантий безопасности, а также оправдание западных геополитических устремлений и военного освоения территории Украины».
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, коснувшись последних заявлений американских чиновников, назвала их «истерикой».
«Истерика Белого дома показательна как никогда. Англосаксам нужна война. Любой ценой», - сообщила Захарова журналистам.
По ее словам, «провокации, дезинформация и угрозы - излюбленный метод решения собственных проблем».
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в ответ на просьбу издания Newsweek прокомментировать заявления Салливана на брифинге о гипотетическом вторжении России, заявил, что подобные высказывания являются проявлением стремления американской администрации повысить градус пропагандистской кампании против РФ.
«Вашингтон лишь продолжает «пускать пыль в глаза», основываясь на неких разведданных, деталей которых не приводит. Даже местные обозреватели отмечают, что доверие американских граждан к подобным голословным утверждениям резко снизилось», - заявил посол.
Он подчеркнул, что российское руководство «неоднократно заявляло о том, что наша страна ни на кого нападать не собирается».
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