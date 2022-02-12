МОК приветствует проведение расследования в отношении окружения Камилы Валиевой

Представитель Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс заявил, что комитет приветствует начало расследование в отношении окружения российской фигуристки Камилы Валиевой, отметил жёсткую позицию по этому вопросу.

«Приветствуем проведение расследования в отношении окружения (Валиевой). У WADA есть специальный отдел расследований, который имеет достаточные полномочия для этого», - сказал Адамс на пресс-конференции в четверг.

Он заявил, что позиция МОК по окружению спортсменки «будет очень жёсткой».

7 февраля на командном турнире по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине россияне заняли первое место. Однако церемония награждения была отложена без объяснения причин. В тот же день РУСАДА получило неблагоприятный результат анализа Валиевой и наложило на 15-летнюю спортсменку временное отстранение, которое было успешно оспорено.

В пятницу Международное агентство по тестированию (ITA) сообщило, что в пробе Валиевой, которая была у нее взята 25 декабря 2021 года, содержались следы запрещенного вещества.

Выездная панель CAS рассмотрит дело Валиевой до 15 февраля, когда начнется олимпийский турнир фигуристок в одиночном катании.