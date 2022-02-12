МОК приветствует проведение расследования в отношении окружения Камилы Валиевой

Представитель Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс заявил, что комитет приветствует начало расследование в отношении окружения российской фигуристки Камилы Валиевой, отметил жёсткую позицию по этому вопросу.
«Приветствуем проведение расследования в отношении окружения (Валиевой). У WADA есть специальный отдел расследований, который имеет достаточные полномочия для этого», - сказал Адамс на пресс-конференции в четверг.
Он заявил, что позиция МОК по окружению спортсменки «будет очень жёсткой».
7 февраля на командном турнире по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине россияне заняли первое место. Однако церемония награждения была отложена без объяснения причин. В тот же день РУСАДА получило неблагоприятный результат анализа Валиевой и наложило на 15-летнюю спортсменку временное отстранение, которое было успешно оспорено.
В пятницу Международное агентство по тестированию (ITA) сообщило, что в пробе Валиевой, которая была у нее взята 25 декабря 2021 года, содержались следы запрещенного вещества.
Выездная панель CAS рассмотрит дело Валиевой до 15 февраля, когда начнется олимпийский турнир фигуристок в одиночном катании.
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