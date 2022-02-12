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СНГ 12.02.2022 14:12

МИД Украины призывает сохранять спокойствие, не сеять панику и не расшатывать стабильность страны

МИД Украины распространил заявление о готовности страны к разным вариантам развития событий, подчеркнув, что в настоящее время «критически важно» сохранять спокойствие, консолидироваться и избегать действий, сеющих панику.

«Руководство нашего государства, украинская дипломатия и армия прилагают максимум усилий, чтобы Украина оставалась устойчивой и готовой к разным сценариям развития событий, а какие-либо агрессивные намерения по отношению к нашему государству не воплотились в жизнь», - говорится в заявлении, распространенном в субботу.

В нем напоминается, что 11 февраля на заседании СНБО под председательством президента Украины Владимира Зеленского состоялся тщательный анализ текущей ситуации безопасности и дальнейших действий.

«Благодаря решениям президента, парламента и правительства, принятым в последнее время, а также помощи партнеров Украина дополнительно укрепила способности защитить безопасность государства и украинских граждан», - подчеркнуто в заявлении.

МИД отмечает, что в настоящее время «критически важно сохранять спокойствие, консолидироваться внутри страны, избегать действий, расшатывающих стабильность и сеющих панику».

В заявлении указано, что Вооруженные силы Украины постоянно отслеживают развитие событий и готовы давать отпор любым посягательствам на территориальную целостность и суверенитет страны.

Кроме того, украинская дипломатия круглосуточно находится на связи со всеми ключевыми партнерами, оперативно получает необходимую информацию, которая позволяет предпринимать своевременные действия.

«Мы продолжаем работать для снижения напряжения и мобилизации конкретной поддержки международных партнеров в целях удержания России в русле дипломатического диалога», - заключили в МИД.

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Тэги: УКРАИНА, МИД, НАПРЯЖЕННОСТЬ


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