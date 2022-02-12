В Москве суточная заболеваемость COVID-19 снижается второй день подряд

Более 14,3 тыс. подтвержденных за последние 24 часа случаев заболевания коронавирусом зафиксировали в Москве, следует из обнародованных на сайте «Стопкоронавирус.рф» данных.

По данным сайта, за сутки в городе заболели 14 тыс. 336 человек, накануне сообщалось о 18 тыс. 541 инфицированном горожанине. Таким образом, заболеваемость в столице РФ снизилась на 4 тыс. 205 случаев, или на 22%. За 24 часа были госпитализированы 1 тыс. 377 человек.

Суточный показатель заболеваемости в городе продолжает снижаться второй день подряд.

За сутки коронавирус привел к смерти 85 человек. Общее число скончавшихся от COVID-19 достигло в столице 39 тыс. 934.

Выздоровели за сутки 20 тыс. 46 пациентов. Всего от COVID-19 в Москве излечились 2 млн 160 тыс. 558 человека.

Днем ранее сообщалось о 21 тыс. 615 выписанных и 81 умершем.

Общее число зафиксированных в Москве случаев COVID-19 на 12 февраля составляет 2 млн 591 тыс. 380.

Текущий подъем заболеваемости COVID-19 в Москве начался после новогодних праздников. Он связан с распространением штамма «омикрон», который характеризуется большей заразностью.

На фоне подъема заболеваемости показатель госпитализации меняется не столь существенно, отмечают власти.

В Москве усилены проверки соблюдения мер профилактики коронавирусной инфекции в общественных местах, в том числе на транспорте.