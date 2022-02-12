Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9349 RUR   0.0226 GBR   2.2996 TRY   0.1258

Цена на нефть

10.02 $/bbl +/- WTI 89.88 +0.22 Brent 91.41 -0.14

Погода в Баку

  ночь день

Внешняя политика 12.02.2022 14:10

Президент Азербайджана утвердил Шушинскую декларацию о союзнических отношениях с Турцией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу утвердил Шушинскую декларацию о союзнических отношениях с Турцией.

Как сообщалось ранее, Шушинскую декларацию 15 июня 2021 года подписали президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган.

Текст закона «Об утверждении Шушинской декларации» опубликован в субботу на официальном сайте президента Азербайджана.

Как сообщалось ранее, Азербайджан и Турция согласно Шушинской декларации договорились оказывать взаимную военную помощь на основании Устава ООН при возникновении угроз и рисков для независимости, суверенитета, территориальной целостности одной из сторон.

Согласно декларации, в случае возникновения таких рисков Баку и Анкара будут проводить совместные консультации, выступать с инициативами, направленными на устранение данных рисков и угроз, оказывать взаимную помощь. При этом объем и форма помощи будут определяться посредством проведения незамедлительных обсуждений и совместных мероприятий, Вооруженные силы двух стран будут проводить необходимую координацию.

Кроме этого, в декларации имеется пункт, согласно которому Баку и Анкара будут продолжать совместные усилия для модернизации вооруженных сил двух стран в соответствии с современными требованиями.

Еще одним пунктом декларации является момент, что Азербайджан и Турция поддерживают открытие архивов отдельных стран и расследование историками событий 1915 года в Османской империи. По оценкам Баку и Анкары эти меры позволят прекратить необоснованные претензии Армении к Турции, искажения истории и попыток политизировать факты искажения истории.

Отдел новостей

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕЗИДЕНТ, ТУРЦИЯ, ДЕКЛАРАЦИЯ


Похожие новости


Алиев: После завершения войны в Карабахе в результате подрыва на минах погибли 36 граждан Азербайджана ЮНЕСКО отправит миссию в Азербайджан и в Армению Азербайджан может экспортировать электроэнергию в Европу - Алиев Азербайджан планирует ежегодно направлять до 400 человек для обучения в ведущих вузах мира - Алиев В Карабахе и Восточном Зангезуре в 2022г будут построены 5 гидроэлектростанций - Алиев Азербайджан работает с соседями для увеличения транзитных возможностей страны - Алиев

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]