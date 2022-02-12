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Спорт 12.02.2022 14:36

Спортивный арбитраж приступит к рассмотрению дела фигуристки Валиевой в воскресенье - Матыцин

Заседание выездной панели Спортивного арбитражного суда по делу фигуристки Камилы Валиевой состоится в воскресенье, заявил министр спорта Олег Матыцин журналистам.

«По нашей информации, панель CAS рассмотрит дело фигуристки Валиевой завтра», - сказал он.

Министр выразил надежду, что Валиева не попадёт под действие «Закона Родченкова», принятому в США. По этому закону причастный к нарушению антидопинговых правил на любом соревновании, где выступают американские спортсмены, будет осуждён в США.

«Мы всегда были оппонентами этого закона. Такой подход к делу будет плохим для всех, не только для нас», - сказал министр.

7 февраля на командном турнире по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине россияне заняли первое место. Однако церемония награждения была отложена без объяснения причин. В тот же день РУСАДА получило неблагоприятный результат анализа Валиевой и наложило на 15-летнюю спортсменку временное отстранение, которое было успешно оспорено. В пятницу Международное агентство по тестированию (ITA) сообщило, что в пробе Валиевой, которая была у нее взята 25 декабря 2021 года, содержались следы запрещенного вещества. Выездная панель CAS рассмотрит дело Валиевой до 15 февраля, когда начнется олимпийский турнир фигуристок в одиночном катании.

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Тэги: РОССИЯ, АРБИТРАЖ, ФИГУРИСТКА


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