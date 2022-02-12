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Бизнес и законодательство 12.02.2022 14:35

Азербайджан отправил в РФ первый грузовой поезд в рамках проекта «Агроэкспресс»

В Азербайджане в субботу отправили в Россию первый грузовой поезд в рамках проекта «Агроэкспресс».

Торжественная церемония отправки состава состоялась на станции Ладжат города Худат (на границе с РФ), передает корреспондент агентства «Интерфакс Азербайджан».

Первым грузом, отправленным из Азербайджана в Россию, в рамках проекта «Агроэкспресс» стала плодоовощная продукция, а именно хурма, которая пользуется большим спросом на российском рынке.

В целом, состав включает 17 вагонов с грузом около 1 тыс. тонн свежей хурмы, уточнили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Азербайджано-Российском деловом Совете.

Проект Агроэкспресс позволяет сократить сроки доставки и снизить транспортные расходы благодаря эффективно выстроенной экспортно-импортной логистике.

На церемонии было подчеркнуто, что следующей неделе из Астары (юг Азербайджана) в РФ по транспортному коридору Север-Юг будет отправлен еще один состав в рамках проекта.

Как сообщалось ранее, Азербайджан к проекту «Агроэкспресс» присоединился в январе 2022 года.

Президент РФ Владимир Путин 21 июля 2021 года по итогам совещания с членами правительства дал поручение принять меры, направленные на увеличение объема ввоза сельхозпродукции из стран СНГ. «Агроэкспресс» является одной из форм реализации данного поручения.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, РОССИЯ, АГРОЭКСПРЕСС, ОТПРАВКА


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