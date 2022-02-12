Министр спорта РФ считает, что Валиева невиновна и рассчитывает на объективное рассмотрение дела

Министр спорта РФ Олег Матыцин после разговора с фигуристкой Камилой Валиевой заявил, что не считает ее виновной в употреблении запрещенного препарата.

«Мы следим, активны в этой ситуации. Звонил ей, два раза с ней разговаривал... В ее голосе оптимизм, энергия, это вдвойне убеждает, что абсолютно она невиновна, рассчитываем на справедливое рассмотрение дела», - сказал Матыцин журналистам в субботу.

Он заверил, что Россия «максимально делает все, чтобы защитить интересы спортсменки, нашего спорта».

Матыцин рассказал, что у судебного процесса над Валиевой будут две составные части: «Первое - будет рассмотрен вопрос о временном отстранении Камилы - надеемся, этого не произойдет - и второе - будет более длительное исследование процедуры, которое будет производить РУСАДА».

7 февраля на командном турнире по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине россияне заняли первое место. Однако церемония награждения была отложена без объяснения причин. В тот же день РУСАДА получило неблагоприятный результат анализа Валиевой и наложило на 15-летнюю спортсменку временное отстранение, которое было успешно оспорено.

В пятницу Международное агентство по тестированию (ITA) сообщило, что в пробе Валиевой, которая была у нее взята 25 декабря 2021 года, содержались следы запрещенного вещества.

Выездная панель CAS рассмотрит дело Валиевой до 15 февраля, когда начнется олимпийский турнир фигуристок в одиночном катании.7 февраля на командном турнире по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине россияне заняли первое место. Однако церемония награждения была отложена без объяснения причин. В тот же день РУСАДА получило неблагоприятный результат анализа Валиевой и наложило на 15-летнюю спортсменку временное отстранение, которое было успешно оспорено.

В пятницу Международное агентство по тестированию (ITA) сообщило, что в пробе Валиевой, которая была у нее взята 25 декабря 2021 года, содержались следы запрещенного вещества.

Выездная панель CAS рассмотрит дело Валиевой до 15 февраля, когда начнется олимпийский турнир фигуристок в одиночном катании.