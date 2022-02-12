МИД Бельгии «настоятельно рекомендует» подданным страны покинуть Украину

Министерство иностранных дел Бельгии заявило в субботу, что советует подданным королевства воздержаться от любых поездок на всю территорию Украины и «настоятельно рекомендует» уже находящимся там соотечественникам покинуть страну.

«Если ситуация (на российско-украинской границе) обострится, эвакуация из Украины не может быть гарантирована. Поэтому рекомендуется покинуть страну, пока это возможно», - говорится в коммюнике, опубликованном на сайте МИД Бельгии.

Внешнеполитическое ведомство обращает внимание соотечественников на то, что средства связи могут быть серьезно нарушены в случае внезапного ухудшения ситуации.

В связи с этим МИД призывает подданных Бельгии, чьё присутствие в Украине «не является абсолютно необходимым», выехать из страны.

СМИ Бельгии объясняют появление этого уведомления опасениями «вторжения России» в Украину.