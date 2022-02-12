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Дальнее зарубежье 12.02.2022 15:00

МИД Бельгии «настоятельно рекомендует» подданным страны покинуть Украину

Министерство иностранных дел Бельгии заявило в субботу, что советует подданным королевства воздержаться от любых поездок на всю территорию Украины и «настоятельно рекомендует» уже находящимся там соотечественникам покинуть страну.

«Если ситуация (на российско-украинской границе) обострится, эвакуация из Украины не может быть гарантирована. Поэтому рекомендуется покинуть страну, пока это возможно», - говорится в коммюнике, опубликованном на сайте МИД Бельгии.

Внешнеполитическое ведомство обращает внимание соотечественников на то, что средства связи могут быть серьезно нарушены в случае внезапного ухудшения ситуации.

В связи с этим МИД призывает подданных Бельгии, чьё присутствие в Украине «не является абсолютно необходимым», выехать из страны.

СМИ Бельгии объясняют появление этого уведомления опасениями «вторжения России» в Украину.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: БЕЛЬГИЯ, УКРАИНА, РЕКОМЕНДАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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