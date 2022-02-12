CAS сообщит сторонам о решении по делу Валиевой в понедельник

Спортивный арбитражный суд (CAS) сообщит о решении по делу фигуристки Камилы Валиевой в понедельник, 14 февраля, говорится в сообщении суда.
«Ожидается, что решение будет доведено до сведения сторон во второй половине дня в понедельник, 14 февраля», - говорится в сообщении на сайте суда в субботу.
В нем отмечается, что решение будет принято в воскресенье в 20:30 по пекинскому времени.
Также Международный союз конькобежцев направил жалобу в CAS по делу Валиевой, она зарегистрирована вместе с жалобами МОК и WADA. Три жалобы будут рассмотрены вместе.
Арбитрами выступят судьи из Италии, США, Словении.
7 февраля на командном турнире по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине россияне заняли первое место. Однако церемония награждения была отложена без объяснения причин. В тот же день РУСАДА получило неблагоприятный результат анализа Валиевой и наложило на 15-летнюю спортсменку временное отстранение, которое было успешно оспорено.
В пятницу Международное агентство по тестированию (ITA) сообщило, что в пробе Валиевой, которая была у нее взята 25 декабря 2021 года, содержались следы запрещенного вещества.
15 февраля начнется олимпийский турнир фигуристок в одиночном катании.
Министр спорта РФ Олег Матыцин сообщал, что на Валиеву может быть наложено временное отстранение, но рассчитывает, что данная процедура не будет применена. Также он выразил уверенность в ее невиновности.
Азербайджанские коммандос отработали на учениях нейтрализацию диверсантов условного противника
Президент Азербайджана утвердил Шушинскую декларацию о союзнических отношениях с Турцией
КАМАЗ к июню завершит строительство сервисного центра в Восточном Зангезуре
Азербайджан отправил в РФ первый грузовой поезд в рамках проекта «Агроэкспресс»
Власти Азербайджана завершают работу над программой антиинфляционных мер - глава ЦБ
Проект реконструкции водоснабжения Гянджи реализован на 42% - Алиев
Президент Азербайджана открыл ряд объектов в Гяндже
МЧС потратит около 1,6 млн манатов на строительства жилья для жителей аварийного дома в городе Гаджигабул
Госдеп сообщил о решении вывезти большинство сотрудников посольства США в Украине
Парламент Туркменистана назначил внеочередные выборы президента страны на 12 марта
Госдеп США приказал выехать из Украины дипломатам, не занимающим критически важные должности, консульство приостанавливает работу
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Yelo Bank предлагает кредиты за счет Фондов от 5%
ВТБ (Азербайджан) снижает ставку по ипотеке с господдержкой до 6,99%
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров