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Спорт 12.02.2022 15:12

CAS сообщит сторонам о решении по делу Валиевой в понедельник

Спортивный арбитражный суд (CAS) сообщит о решении по делу фигуристки Камилы Валиевой в понедельник, 14 февраля, говорится в сообщении суда.

«Ожидается, что решение будет доведено до сведения сторон во второй половине дня в понедельник, 14 февраля», - говорится в сообщении на сайте суда в субботу.

В нем отмечается, что решение будет принято в воскресенье в 20:30 по пекинскому времени.

Также Международный союз конькобежцев направил жалобу в CAS по делу Валиевой, она зарегистрирована вместе с жалобами МОК и WADA. Три жалобы будут рассмотрены вместе.

Арбитрами выступят судьи из Италии, США, Словении.

7 февраля на командном турнире по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине россияне заняли первое место. Однако церемония награждения была отложена без объяснения причин. В тот же день РУСАДА получило неблагоприятный результат анализа Валиевой и наложило на 15-летнюю спортсменку временное отстранение, которое было успешно оспорено.

В пятницу Международное агентство по тестированию (ITA) сообщило, что в пробе Валиевой, которая была у нее взята 25 декабря 2021 года, содержались следы запрещенного вещества.

15 февраля начнется олимпийский турнир фигуристок в одиночном катании.

Министр спорта РФ Олег Матыцин сообщал, что на Валиеву может быть наложено временное отстранение, но рассчитывает, что данная процедура не будет применена. Также он выразил уверенность в ее невиновности.

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Тэги: СAS, ОЛИМПИАДА, СЛУШАНИЯ

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