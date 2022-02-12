КАМАЗ к июню завершит строительство сервисного центра в Восточном Зангезуре

В Азербайджан во второй половине февраля планируются несколько бизнес-миссий из регионов РФ, заявил агентству «Интерфакс-Азербайджан» торгпред РФ в Азербайджане Руслан Мирсаяпов.
«Со следующей недели, будут приезжать в Азербайджан делегации из Саратовской области, Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Башкортостана», - сказал Мирсаяпов.
По словам торгпреда, в 20-х числах февраля ожидается также большая бизнес-миссия из Удмуртия, в начале марта - из Дагестана.
Мирсаяпов отметил, что в апреле под эгидой министерства промышленности и торговли России и РЭЦ ожидается деловая миссия в Азербайджан предприятий, занимающихся производством нефтегазового оборудования, а также оборудования для железных дорог.
Также он отметил, что в апреле в Азербайджане состоится логистическая выставка, в мае - Caspian Agro, в июне - нефть и газ Каспия. «На этих выставках будут представлено много российских компаний», - подчеркнул он.
Мирсаяпов добавил, что в настоящее время Минэкономики Азербайджана ведёт реестр российских компаний, которые изъявили желание работать в освобожденных районах Карабаха и Восточного Зангезура. «Насколько мне известно, 14 компаний из России включены в реестр, они готовы и инвестировать и поставлять продукцию, оказывать услуги, осуществлять работы», - подчеркнул торгпред.
В этом контексте он отметил российскую компанию «КАМАЗ», которая к июню 2022 года завершит строительство сервисного центра в промышленном парке в Джабраильском районе (экономический район Восточный Зангезур) и начнет свою работу.
Х.Насирзаде
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