Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9349 RUR   0.0226 GBR   2.2996 TRY   0.1258

Цена на нефть

10.02 $/bbl +/- WTI 89.88 +0.22 Brent 91.41 -0.14

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 12.02.2022 15:24

Россия увеличивает количество рейсов в Венгрию, Грецию, Шри-Ланку и Германию

Россия с 21 февраля увеличивает количество регулярных рейсов в Венгрию, Шри-Ланку и Германию, а с 1 марта - в Грецию; также снимаются ограничения на выполнение регулярных и чартерных рейсов на Кипр.

Соответствующее решение принято по итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России, сообщили журналистам в субботу.

Согласно сообщению, по итогам обсуждения и с учётом эпидобстановки в странах принято решение с 21 февраля увеличить количество регулярных рейсов на взаимной основе с Венгрией по маршрутам Москва - Будапешт с 7 до 14 рейсов в неделю, по маршруту Санкт-Петербург - Будапешт с 4 до 7 рейсов в неделю.

Число рейсов в Шри-Ланку по маршруту Москва - Коломбо увеличивается с 2 до 4 в неделю. Количество рейсов в Германию увеличивается по маршрутам Калининград - Берлин с 2 до 6 рейсов в неделю, Калининград - Дюссельдорф с частотой 5 рейсов в неделю.

Кроме того, с 1 марта увеличивается количество регулярных рейсов в Грецию по маршрутам Москва - Корфу с 4 до 7 рейсов в неделю, Москва - Миконос с частотой 4 рейса в неделю, Санкт-Петербург - Афины, Санкт-Петербург - Салоники, Жуковский - Ираклион, Екатеринбург - Ираклион с частотой 2 рейса в неделю на каждом маршруте.

Также, как сообщили в оперативном штабе, принято решение с 1 марта снять ограничения на выполнение регулярных и чартерных рейсов из пунктов России, открытых для международных полетов, в пункты на территории Кипра. Ранее авиасообщение с Кипром осуществлялось только регулярными рейсами.

С 21 февраля также возобновляются полеты по международным направлениям из аэропортов Нижневартовска, Ставрополя, Ханты-Мансийска, Якутска и Абакана.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, АВИАСООБЩЕНИЕ, РЕЙСЫ, ОТКРЫТИЕ


Похожие новости


Аэрофлот с 10 января возобновит ежедневные рейсы в Нур-Султан Москва снимает ограничения на авиасообщение с Белоруссией с 21 сентября, подтверждает Минтранс республики Авиасообщение РФ с Турцией может возобновиться с июля Ограничения на авиасообщение между Турцией и Россией могут быть отменены после 21 июня В РСТ назвали тяжелейшим ударом по турбизнесу продление запрета на чартерные программы в Турцию Турция надеется на скорое возобновление авиасообщения с Россией

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]