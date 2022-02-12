Пригожин через суд требует удалить заявления ЕС о его связи с «группой Вагнера»

Российский бизнесмен Евгений Пригожин обратился в суд ЕС с требованием удалить текст, обосновывающий внесение его в европейские санкционные списки как спонсора «ЧВК Вагнера».

«Евгений Викторович обратился с заявлением в Общий суд Европейского союза с требованием удалить текст голословного утверждения в его адрес, которое Совет Европейского союза привёл в обоснование санкционных мер, наложенных 13 декабря 2021 года против несуществующей «Группы Вагнера», - сообщает компания Пригожина «Конкорд» в субботу.

В компании пояснили, что Совет ЕС в описание причин включения «ЧВК Вагнера» в санкционный список добавил фразу, что группу «финансирует Евгений Пригожин».

«Евгений Викторович всегда отрицал и отрицает существование каких-либо связей между ним и какими бы ни было военизированными или полувоенными структурами. И, как неоднократно было доказано в российских судах, любые обвинения о наличии таких связей являются клеветой», - подчеркнули в «Конкорде».

Пригожин намерен добиваться, «чтобы распространители данных фейков, будь это власти иностранных государств или получатели западных грантов, были в судебном порядке привлечены к установленной законом и международными конвенциями ответственности», заявили в компании.