Азербайджанские коммандос отработали на учениях нейтрализацию диверсантов условного противника

Азербайджанские коммандос в соответствии с планом боевой подготовки Сухопутных войск провели учения с отработкой нейтрализации готовившей диверсию группировки условного противника.

«Посредством новопринятой на вооружение гусеничной и лыжной техники мобильные оперативные группы, перемещаясь по труднопроходимой местности, выполнили тактические действия по выявлению, осаде и обезвреживанию диверсионно-разведывательных групп незаконных вооруженных формирований, нарушивших государственную границу», - говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.

В военном ведомстве рассказали, что основной целью проводимых учений является оттачивание навыков коммандос по ходьбе на лыжах и управлению спецтехникой с учетом боевого опыта, обретенного во второй Карабахской войне, а также умелой маскировки в соответствии с рельефом местности и погодными условиями.

Как сообщалось ранее, первая воинская часть коммандос ВС Азербайджана была открыта в декабре 2021 года в поселке Гадрут Ходжавендского района (Карабахский регион Азербайджана).

Р.Керимов