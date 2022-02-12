Азербайджанские коммандос отработали на учениях нейтрализацию диверсантов условного противника

Азербайджанские коммандос в соответствии с планом боевой подготовки Сухопутных войск провели учения с отработкой нейтрализации готовившей диверсию группировки условного противника.
«Посредством новопринятой на вооружение гусеничной и лыжной техники мобильные оперативные группы, перемещаясь по труднопроходимой местности, выполнили тактические действия по выявлению, осаде и обезвреживанию диверсионно-разведывательных групп незаконных вооруженных формирований, нарушивших государственную границу», - говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.
В военном ведомстве рассказали, что основной целью проводимых учений является оттачивание навыков коммандос по ходьбе на лыжах и управлению спецтехникой с учетом боевого опыта, обретенного во второй Карабахской войне, а также умелой маскировки в соответствии с рельефом местности и погодными условиями.
Как сообщалось ранее, первая воинская часть коммандос ВС Азербайджана была открыта в декабре 2021 года в поселке Гадрут Ходжавендского района (Карабахский регион Азербайджана).
Р.Керимов
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