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Оборона 12.02.2022 15:42

Азербайджанские коммандос отработали на учениях нейтрализацию диверсантов условного противника

Азербайджанские коммандос в соответствии с планом боевой подготовки Сухопутных войск провели учения с отработкой нейтрализации готовившей диверсию группировки условного противника.

«Посредством новопринятой на вооружение гусеничной и лыжной техники мобильные оперативные группы, перемещаясь по труднопроходимой местности, выполнили тактические действия по выявлению, осаде и обезвреживанию диверсионно-разведывательных групп незаконных вооруженных формирований, нарушивших государственную границу», - говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.

В военном ведомстве рассказали, что основной целью проводимых учений является оттачивание навыков коммандос по ходьбе на лыжах и управлению спецтехникой с учетом боевого опыта, обретенного во второй Карабахской войне, а также умелой маскировки в соответствии с рельефом местности и погодными условиями.

Как сообщалось ранее, первая воинская часть коммандос ВС Азербайджана была открыта в декабре 2021 года в поселке Гадрут Ходжавендского района (Карабахский регион Азербайджана).

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, КОММАНДОС, УЧЕНИЯ


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Азербайджанские коммандос отработали нейтрализацию диверсионных групп противника

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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