Госдеп США приказал выехать из Украины дипломатам, не занимающим критически важные должности, консульство приостанавливает работу

Государственный департамент США начинает эвакуацию американских дипломатов, работающих в Киеве, в связи с угрозой начала военных действий, сообщает посольство США в Украине в соцсети Twitter.
«Сегодня Госдеп приказал выехать из посольства США в Киеве дипломатам, которые не занимают критические должности, из-за постоянных сообщений о наращивании российских военных на границе с Украиной, что указывает на возможность значительных военных действий», - говорится в сообщении.
В нем отмечается, что, несмотря на сокращение дипломатического персонала, основная команда посольства, Госдеп и персонал США по всему миру продолжат дипломатические усилия и помощь для поддержки безопасности и демократии в Украине.
Бюро консульских дел США также сообщает, что с воскресенья, 13 февраля, Госдеп приостанавливает оказание консульских услуг в посольстве США в Киеве.
«Посольство сохранит небольшое консульское присутствие во Львове, Украина, для решения чрезвычайных ситуаций, но не сможет предоставлять паспортные, визовые или обычные консульские услуги», - подчеркивается в сообщении.
Азербайджанские коммандос отработали на учениях нейтрализацию диверсантов условного противника
Президент Азербайджана утвердил Шушинскую декларацию о союзнических отношениях с Турцией
КАМАЗ к июню завершит строительство сервисного центра в Восточном Зангезуре
Азербайджан отправил в РФ первый грузовой поезд в рамках проекта «Агроэкспресс»
Власти Азербайджана завершают работу над программой антиинфляционных мер - глава ЦБ
CAS сообщит сторонам о решении по делу Валиевой в понедельник
Министр спорта РФ считает, что Валиева невиновна и рассчитывает на объективное рассмотрение дела
Спортивный арбитраж приступит к рассмотрению дела фигуристки Валиевой в воскресенье - Матыцин
Проект реконструкции водоснабжения Гянджи реализован на 42% - Алиев
Президент Азербайджана открыл ряд объектов в Гяндже
МЧС потратит около 1,6 млн манатов на строительства жилья для жителей аварийного дома в городе Гаджигабул
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Yelo Bank предлагает кредиты за счет Фондов от 5%
ВТБ (Азербайджан) снижает ставку по ипотеке с господдержкой до 6,99%
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров