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Дальнее зарубежье 12.02.2022 15:48

Госдеп США приказал выехать из Украины дипломатам, не занимающим критически важные должности, консульство приостанавливает работу

Государственный департамент США начинает эвакуацию американских дипломатов, работающих в Киеве, в связи с угрозой начала военных действий, сообщает посольство США в Украине в соцсети Twitter.

«Сегодня Госдеп приказал выехать из посольства США в Киеве дипломатам, которые не занимают критические должности, из-за постоянных сообщений о наращивании российских военных на границе с Украиной, что указывает на возможность значительных военных действий», - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что, несмотря на сокращение дипломатического персонала, основная команда посольства, Госдеп и персонал США по всему миру продолжат дипломатические усилия и помощь для поддержки безопасности и демократии в Украине.

Бюро консульских дел США также сообщает, что с воскресенья, 13 февраля, Госдеп приостанавливает оказание консульских услуг в посольстве США в Киеве.

«Посольство сохранит небольшое консульское присутствие во Львове, Украина, для решения чрезвычайных ситуаций, но не сможет предоставлять паспортные, визовые или обычные консульские услуги», - подчеркивается в сообщении.

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Тэги: УКРАИНА, США, ДИПЛОМАТЫ, ЭВАКУАЦИЯ


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