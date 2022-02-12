Госдеп сообщил о решении вывезти большинство сотрудников посольства США в Украине

Госдепартамент США в субботу распространил распоряжение о выезде из Украины большинства сотрудников американского посольства в связи с напряженной обстановкой в области безопасности.
«12 февраля 2022 года Госдепартамент распорядился о выезде (из Украины - ИФ) большинства сотрудников посольства США в Киеве по прямому найму из-за сохраняющегося риска вооруженных действий со стороны России», - говорится в документе, опубликованном в субботу на сайте бюро госдепа США по консульским вопросам.
Ранее в субботу бюро сообщило, что с воскресенья, 13 февраля, Госдеп приостанавливает оказание консульских услуг в посольстве США в Киеве.
«Посольство сохранит небольшое консульское присутствие во Львове, Украина, для решения чрезвычайных ситуаций, но не сможет предоставлять паспортные, визовые или обычные консульские услуги», - подчеркивается в сообщении.
Как отмечается, граждане США смогут получить эти услуги в американских посольствах соседних стран.
Кроме того, в случае, если кому-либо из американцев требуется в Украине чрезвычайная помощь, им нужно заполнить онлайн-форму на сайте бюро и ожидать ответа Госдепа. Такую анкету следует заполнить и тем гражданам США, кто «остается в Украине и не собирается покидать страну незамедлительно, как это рекомендуется».
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