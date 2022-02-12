Депутат сообщил о задержании по делу о взятке сына замглавы МВД РФ

Трое представителей нефтебазы «МО ТНП» задержаны в Самаре при попытке дачи взятки, среди них - сын замглавы МВД России Игоря Зубова, сообщил депутат Александр Хинштейн.
«В результате спецоперации, проведённой вчера сотрудниками Самарского УФСБ, при попытке дачи взятки задержаны трое представителей одной из крупнейших перевалочных нефтебаз региона «МО ТНП». В числе задержанных - сын одного из заместителей министра внутренних дел РФ», - написал Хинштейн в своём телеграм-канале.
По словам депутата, сумма в 18 млн рублей предназначалась офицеру ФСБ «за общее покровительство». «Кроме того, задержанные обещали ежемесячно платить по 5 млн руб.», - отметил Хинштейн.
По данному факту самарские следователи возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки).
«Все трое задержаны на 48 часов, однако с учётом тяжести обвинения - нет сомнений, что следствие будет ходатайствовать об аресте», - подчеркнул Хинштейн.
По данным депутата, среди задержанных - сын замглавы МВД, статс-секретаря министерства Игоря Зубова - Денис.
«Очень надеюсь, что никакого отношения к этой ситуации Зубов-ст. не имеет и, чем занимался его взрослый 43-летний сын - не знал. Наряду с Денисом Зубовым в ходе спецоперации задержаны также президент мини-футбольного клуба «Динамо-Самара» Игорь Карпов и бывший директор ООО «МО НТП» Василий Ермаков», - сказал парламентарий.
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