Россия в 2021 году поставила в страны Персидского залива продукции АПК на $900 млн - Минсельхоз РФ

РФ в 2021 году поставила в страны Персидского залива продукции АПК почти на $900 млн, сообщил замминистра сельского хозяйства Сергей Левин на пленарном заседании «На пути к будущему сельского хозяйства», которое прошло в рамках Российской аграрной недели, открывшейся на ЭКСПО-2020 в Дубае в субботу.

«При продажах за рубеж продукции АПК более чем на $36 млрд мы почти на $900 млн экспортировали продовольствия в страны Персидского залива в прошлом году. В текущем году эти поставки существенно увеличиваются, причем радует то, что нас все ассоциируют с лидером на мировом рынке пшеницы. Все также знают об успехах России при поставках растительного масла, прежде всего подсолнечного», - сказал Левин.

По его словам, РФ активно расширяет линейку поставляемой в регион продукции, в частности за счет мяса, кондитерских изделий и других. «Кроме того, в РФ очень развит внутренний рынок халяльной продукции и богатые исторические традиции по ее производству и поставкам, мы расширяем ее экспорт в страны мусульманского мира», - сказал замминистра.

Как заявил Левин, в настоящее время мировая экономика переживает период серьезной трансформации, связанной с климатическими изменениями, ESG-повесткой и др. «Все это создает, с одной стороны, вызовы, с другой - это большое окно возможностей для расширения экспорта сельхозпродукции и продовольствия. Россия обладает уникальной возможностью диверсифицировать свое производство, поскольку находится практически во всех климатических зонах и имеет самый большой в мире банк высокоплодородных земель. Это дает возможности хеджировать климатические риски», - сказал он.

Левин также сообщил, что на Российской аграрной неделе будет представлен Институт мировых аграрных рынков, который Минсельхоз РФ создает совместно с МГИМО. Он будет готовить специалистов в соответствии с новыми требованиями, которые возникают в связи с изменениями, идущими в мировом сельском хозяйстве.

По его словам, в ближайшее время представители Минсельхоза будут работать в 21 стране Ближнего Востока и Африки. В частности, специалисты уже направлены в Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию.