Министр обороны РФ и глава Пентагона провели телефонные переговоры

Состоялись телефонные переговоры министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу и главы Пентагона Ллойда Джеймса Остина, сообщили в Минобороны РФ. «Обсуждены вопросы безопасности, представляющие взаимный интерес», - сообщили в ведомстве. Других деталей там не привели.

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