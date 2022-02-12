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СНГ 12.02.2022 18:45

Министр обороны РФ и глава Пентагона провели телефонные переговоры

Состоялись телефонные переговоры министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу и главы Пентагона Ллойда Джеймса Остина, сообщили в Минобороны РФ.

«Обсуждены вопросы безопасности, представляющие взаимный интерес», - сообщили в ведомстве.

Других деталей там не привели.

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Тэги: РОССИЯ, США, МИНОБОРОНЫ, РАЗГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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