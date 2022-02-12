МИД ФРГ призывает своих граждан покинуть Украину

МИД Германии выпустил обновленный информационный бюллетень по Украине, в нем немецких граждан призвали покинуть страну.
«Напряжение между Россией и Украиной из-за массового присутствия и движения российских военных за последние дни стало нарастать. Не исключено военное противостояние. Если вы в настоящее время находитесь в Украине, проверьте, так ли это необходимо. Если нет-незамедлительно выезжайте», - сказано в документе.
Ранее в субботу министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия усиливает меры по обеспечению безопасности своих сотрудников в Украине.
«Я решила усилить уже принятые меры по предотвращению кризиса. В настоящий момент в министерстве иностранных дел проходит совещание с соответствующими ведомствами и органами безопасности для реализации этих решений», - рассказала Бербок, ее высказывания приводит пресс-служба МИД Германии в соцсети Twitter.
Министр указала, что посольство в Киеве продолжит работу, однако дипломатический персонал посольства будет сокращен. Кроме того, Генеральное консульство в Донецке, которое с 2014 года базировалось в Днепре, будет временно перенесено во Львов.
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