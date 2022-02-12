В Азербайджане с начала пандемии от COVID-19 умерли более 9 тысяч человек

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 5 948 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 738 тыс. 328, сообщает в субботу республиканский оперативный штаб.
Днем ранее было зарегистрировано 6 603 случая.
За сутки от коронавирусной инфекции скончались 29 человек (накануне - 26). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 027 человек (днем ранее - 8 998 человек).
От COVID-19 вылечились 679 тыс. 316 человек (+ 7 060 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 49 тыс. 985 человек.
За сутки медики провели 19 844 теста на коронавирус против 17 401 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 6 млн 372 тыс. 838 тестов на COVID-19.
Р.Керимов
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