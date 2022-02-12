Путин провел телефонный разговор с Макроном - Песков

Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эмманюэль Макрон провели в субботу телефонный разговор, подтвердил «Интерфаксу» пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. «Да, разговор состоялся», - сообщил Песков агентству в 17:30 МСК (18:30 по бакинскому времени). Позже в субботу у Путина запланирован разговор с президентом США Джо Байденом.

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