Разговор Путина с Макроном продлился один час 40 минут - французские СМИ

Президенты Франции и России, Эмманюэль Макрон и Владимир Путин, провели в субботу телефонный разговор, продлившийся один час 40 минут, передает французское телевидение со ссылкой на Елисейский дворец.

Подробностей о разговоре они пока не сообщают.

Ранее сообщалось, что в субботу ожидается еще и телефонный разговор российского лидера с президентом США Джо Байденом. Эти контакты проходят на фоне заявлений Вашингтона о возможной в скором времени атаки РФ против Украины.