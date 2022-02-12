Украинские военные не планировали и не совершали никаких обстрелов, в том числе в направлении Донецка - главнокомандующий ВСУ

Вооруженные силы Украины не нарушали режим прекращения огня на Донбассе, заявил главнокомандующий ВСУ генерал-лейтенант Валерий Залужный, комментируя появившуюся в соцсетях информацию о взрыве в Донецке.

«Сообщаем, что Вооруженные силы Украины соблюдают режим прекращения огня, не планировали и не производили никаких обстрелов, в том числе в направлении Донецка. Наблюдатели ОБСЕ также подтверждают, что никакие обстрелы со стороны Вооруженных сил Украины не фиксировали», - сказал Залужный, сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности в Facebook.

Залужный добавил, что артиллерийские подразделения из состава Объединенных сил находятся в районах отвода.

Ранее в соцсетях и СМИ распространилась информация о том, что в Донецке произошел взрыв, который был слышен по всему городу.