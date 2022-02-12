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Дальнее зарубежье 12.02.2022 19:30

Пентагон сообщает, что министр обороны США обсудил с Шойгу «российское наращивание сил» близ Украины

Глава Минобороны США Ллойд Остин в субботу обсудил по телефону с российским коллегой Сергеем Шойгу ситуацию вокруг Украины, сообщает Пентагон.

«12 февраля министр обороны Ллойд Остин поговорил с российским министром обороны Сергеем Шойгу. Они обсудили российское наращивание сил в Крыму и вокруг Украины», - говорится в пресс-релизе представителя Пентагона Джона Кирби.

Ранее в субботу телефонный разговор провели госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД РФ Сергей Лавров.

Ожидается, что в течение субботы состоится телефонный разговор президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина. Как сообщил накануне пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, звонок состоится по запросу американской стороны.

«Действительно, американская сторона попросила о разговоре с президентом Путиным, и завтра (в субботу - ИФ) вечером по московскому времени планируется разговор двух президентов», - сказал представитель Кремля.

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Тэги: США, РОССИЯ, МИНОБОРОНЫ, РАЗГОВОР


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