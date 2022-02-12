Макрон заявил Путину о несовместимости искреннего диалога и эскалации напряженности - СМИ

Президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе телефонного разговора в субботу с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что диалог по проблемным вопросам невозможен в условиях эскалации напряженности, сообщает французское телевидение со ссылкой на Елисейский дворец.

По их данным, президент Франции отметил, что «искренний диалог несовместим с эскалацией (напряженности в районе Украины - ИФ)».

Ранее парижские СМИ сообщили, ссылаясь на канцелярию французского лидера, что разговор продлился один час и 40 минут.