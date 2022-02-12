Макрон и Путин договорились продолжать контакты по Украине и безопасности в Европе - Елисейский дворец

Президенты Франции и России, Эмманюэль Макрон и Владимир Путин, в субботу высказались за продолжение диалога по урегулированию связанных с Украиной проблем и по безопасности в Европе, сообщают французские СМИ со ссылкой на Елисейский дворец.

«Оба лидера выразили желание продолжить диалог о том, как продвигаться в вопросе выполнения Минских договоренностей», - подчеркнули в канцелярии президента Франции.

Кроме того, диалог, как отмечают в Париже, будет касаться «условий для безопасности и стабильности в Европе».