Российский корабль заставил подлодку США покинуть территориальные воды РФ в районе Курил - Минобороны РФ

Российский военный корабль заставил американскую подводную лодку покинуть территориальные воды РФ в районе Курил, где ВМФ России проводит учения, сообщили в субботу в Минобороны РФ.

Инцидент произошел 12 февраля в 10:40 в районе планового учения сил Тихоокеанского флота в территориальных водах РФ в районе острова Уруп Курильской гряды. Там была обнаружена подводная лодка ВМС США типа «Вирджиния», сказали в Минобороны РФ

Российские военные заявили, что оповестили экипаж подлодки США о нахождении в территориальных водах РФ и потребовали от нее всплыть, но американские военные это проигнорировали.

«В режиме звукоподводной связи экипажу иностранной подводной лодки на русском и английским языках было передано сообщение: «Вы находитесь в территориальных водах России. Всплыть немедленно!». Экипажем американской подводной лодки требование российской стороны было проигнорировано», - заявили в Минобороны РФ.

«В соответствии с руководящими документами по защите государственной границы Российской Федерации в подводной среде экипажем фрегата ТОФ «Маршал Шапошников» были применены соответствующие средства», - говорится в сообщении Минобороны РФ.

«Американская подводная лодка использовала самоходный имитатор для раздвоения цели на средствах радиолокационного и акустического контроля и с максимальной скоростью покинула территориальные воды Российской Федерации», - отмечается в сообщении.

«Отряд кораблей Тихоокеанского флота продолжает плановые учения в том числе осуществляет контроль подводной среды в целях воспрещения нарушения государственной границы Российской Федерации», - заявили в Минобороны РФ.

Инцидент произошел на фоне кризиса в отношениях России и НАТО.

Ранее в субботу Минобороны РФ сообщило о телефонных переговорах главы военного ведомства Сергея Шойгу и главы Пентагона Ллойда Остина.

«Маршал Шапошников» - фрегат Тихоокеанского флота, который после модернизации стал носителем крылатых ракет большой дальности «Калибр».